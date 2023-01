Philips Hue lampen synchroniseren met je Samsung tv kost 130 euro

Nieuwe buitenlampen en schakelaars

Signify kondigt daarnaast ook een aantal nieuwe producten aan. De Philips Hue Resonate wandlamp (119,99 euro) heeft een strak zwart design en geeft warm tot koel wit en gekleurd licht dat naar beneden schijnt in elke buitenruimte. De wandlamp kan kleur geven aan veranda’s of patio’s of een warm welkom creëren voor gasten wanneer het in de buurt van de voordeur wordt geplaatst. Het licht kan worden versmald met de meegeleverde clip om het uiterlijk van de lichtdriehoek te personaliseren, perfect voor smallere muren of pilaren.

De Philips Hue Tap dial switch is nu verkrijgbaar met een nieuwe ronde mini-houder (49,99 euro) als alternatief voor de vierkante muurbevestiging. De mini-houder is kleiner dan de standaardbevestiging en geeft je ook de flexibiliteit om de draadloze afstandsbediening overal te monteren: aan de muur zoals een gewone lichtschakelaar, aan kasten of op magnetische oppervlakken zoals de koelkast.