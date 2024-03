Na LG en Samsung brengt nu ook TCL een microled-televisie op de markt. De tv heeft de naam X11H meegekregen en heeft een formaat van 163-inch. Daar mag je echter ook aardig wat geld voor neerleggen, want TCL vraagt maar liefst 100.000 euro.

Microled is een relatief nieuwe technologie die weinig te maken heeft met het miniled wat we tegenwoordig veel in de winkels tegenkomen. Een miniled-televisie is in principe een lcd-televisie met minuscule leds die de achtergrondverlichting van het lcd-paneel vormen. Bij microled zijn nog kleinere leds aanwezig en vormen ze tegelijkertijd de pixels. De elimineert het lcd-paneel, verhoogt de helderheid, zorgt voor betere bewegingsscherpte en creëert een langere levensduur.

De X11H microled-televisie van TCL wordt vooralsnog alleen in China uitgebracht. Dit model heeft een 4K-resolutie met 24,88 miljoen individuele leds, pixels dus. Volgens de fabrikant zorgen deze samen voor een maximale helderheid van 10.000 nits. Daarnaast komt de tv met een geavanceerde audiosysteem dat door TCL omschreven wordt als een 6.2.2 + 7.1.4 kanaals oplossing.