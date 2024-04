Update voor Philips Hue brengt widgets naar iOS

Widgets voor Android zijn voor veel mensen gemeengoed geworden, maar voor iOS is het een ander verhaal. Pas sinds iOS 14 kun je widgets op je thuisscherm plaatsen en sinds iOS 16 ook op je lockscreen. Third-party widgets lopen nog echt flink achter op iOS, maar langzaam maar zeker komt er steeds meer beschikbaar. Waar Android al lang de beschikking heeft over widgets voor Philips Hue, daar is iOS nu aan de beurt met de nieuwste 5.14-update voor de Philips Hue-app.

Download de nieuwste versie en je kunt aan de slag met het toevoegen van Philips Hue widgets aan je Home Screen, Lock Screen en Today View. Je kunt ze plaatsen in drie verschillende groottes, namelijk small, medium en large. De kleine variant biedt ruimte voor twee acties of scenes, de mediumvariant heeft ruimte voor vier en de grote variant laat je acht acties of scenes toepassen. Je kunt de widgets voor een specifieke kamer of voor het hele huis toewijzen.

Friends of Hue-schakelaars slimmer

Naast de widgets voor iOS is de 5.14-update ook voor Android. Widgets waren er al, maar de update voegt ook meer mogelijkheden toe voor Friends of Hue-schakelaars. Deze worden slimmer gemaakt en je kunt nu kiezen voor inschakelen op tijd of wisselen tussen scenes. Ook het opslaan van scenes is makkelijker gemaakt in de nieuwste versie van de app.