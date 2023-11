Het understatementgevoel (ruim) voorbij

Het grote nadeel of voor sommigen juist het voordeel, is dat Dynaudio-modellen doorgaans een hoge mate aan civilisatie bezitten. Nu is iets mooi vinden altijd een smaakkwestie, maar de luidsprekers van deze Deense fabrikant zou je eerder als chic, stijlvol en misschien ook wel een tikje Scandinavisch basaal kunnen omschrijven, dan fris en uitbundig. Toch heb ik ook voor deze laatstgenoemde liefhebbers goed nieuws. Want bij de laatste Contour-generatie doen de Denen best een gewaagde ‘move’. Wat dat is? Als ik het over een vernieuwend houtfineer heb, begint u vast te lachen. Toch is dit niet zomaar een andere afwerkingsvariant, want voor deze finish hebben de Denen de hulp ingeroepen van niemand minder dan de wereldwijd toonaangevende Italiaanse houtspecialist ALPI. Voor de Contour ‘i’-modellen wordt namelijk gebruikgemaakt van heel bijzonder bewerkt populierenhout. Dit materiaal wordt met behulp van een innovatief lamineerproces, bijna als bij een puntenslijper ‘uitgerold’ tot enorme platen hout. Die worden vervolgens gemengd en op elkaar afgestemd, gelamineerd, gelijmd en gevormd tot wat in wezen een nieuwe boomstam is. Dit nieuwe en unieke proces resulteert in een uniek houtnerfpatroon voordat het opnieuw in de fineervellen wordt gesneden die op de luidsprekerkast worden aangebracht. Marcus Abrahamsen, Industrial Designer bij Dynaudio, heeft er het volgende over te zeggen: “Met dit proces kunnen we precies specificeren hoe we willen dat de afwerking uitziet, zonder dat we vinyllaminaat of druktechnieken hoeven te gebruiken. Het is allemaal echt hout en afkomstig uit duurzame bronnen. Bovendien is het resultaat door deze procedure ook veel consistenter tussen de verschillende luidsprekers, terwijl toch die unieke organische uitstraling behouden blijft. Het betekent ook dat variaties tussen individuele bomen, binnen het hout zelf, of door batches die op verschillende tijdstippen van het jaar worden gemaakt, veel minder invloed hebben op het eindresultaat”. Toch zouden we zo bijna vergeten dat het overgrote deel van wat de Contour 30i onderscheidt van de 30 onderhuids zit.