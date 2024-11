Nuki lanceert Smart Lock Ultra met compact design en nieuwe motor

De innovatie van de Smart Lock Ultra zit in de nieuwe motor. Het bedrijf wilde niet inleveren op snelheid of design. Vanaf het begin was het de bedoeling om de snelste vergrendeling met de kleinst mogelijke afmetingen te bereiken in combinatie met hogere prestaties en energie-efficiëntie. De Ultra is drie keer zo snel en een derde van de grootte van vorige generaties. Bovendien kiezen gebruikers nu uit drie snelheidsstanden die zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften: ‘Insane’ (ontgrendelen of vergrendelen in minder dan anderhalve seconde), ‘Standard’ (ontgrendelen of vergrendelen in twee seconden), ‘Gentle’ (geluidsonderdrukking bij lagere snelheid – met dubbele vergrendeling).

De Ultra wordt gevoed door een ingebouwde lithium-polymeerbatterij. Het nieuwe slimme slot is in ongeveer twee uur opgeladen en gaat maandenlang mee. Daarnaast is er een magnetische oplaadpoort met een kabel van twee meter ontwikkeld om veilig en eenvoudig direct op de deur op te laden.

Niet alleen het Smart Lock zelf is verbeterd, maar ook de Universele Cilinder die speciaal voor Nuki’s elektronische deursloten is ontworpen. Voor de optimale compatibiliteit met alle gangbare deurbreedtes en maximale fysieke veiligheid te garanderen, wordt de Ultra nu geleverd met deze hoogbeveiligde premium cilinder. Voor het eerst moet je de cilinder vervangen om een Nuki Smart Lock te gebruiken. De installatie duurt volgens Nuki echter minder dan 15 minuten en wordt begeleid door visuele stap-voor-stap instructies in de app. Er is geen boormachine, extra gereedschap of technische kennis voor nodig.

De Ultra beschikt over geïntegreerde Wi-Fi- en Matter-over-Thread-functies. Het is compatibel met alle Nuki accessoires, wat handig openen en sluiten met een vingerafdruk of pincode mogelijk maakt. Via de app kan je het slot beheren, tot 200 gepersonaliseerde toegangsrechten toewijzen, functies zoals Auto Unlock of nachtmodus activeren en nog veel meer. Net als de vierde generatie ondersteunt de Ultra Matter, wat eenvoudige integratie met verschillende smart home-systemen zoals Google Home, Apple Home en Amazon Alexa toelaat.

Prijs en beschikbaarheid

Het Smart Lock Ultra, inclusief de Universele Cilinder, is vanaf begin december beschikbaar voor 349 euro. De nieuwe Universele Cilinder met drie fysieke sleutels, die compatibel is met alle Nuki Smart Locks vanaf de tweede generatie, is ook afzonderlijk verkrijgbaar voor de ongewijzigde prijs van 99 euro.