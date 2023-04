Home Assistant biedt nu een cloud- en lokale spraakassistent

Via het Cloud-abonnement van Home Assistant kunnen gebruikers een spraakassistent kiezen uit meer dan 130 talen. Je kunt zelfs meerdere spraakassistenten naast elkaar laten draaien om bijvoorbeeld in het Engels en het Nederlands met je smarthomesysteem te communiceren. Hiermee is het mogelijk smarthome-apparaten te bedienen en de status van bepaalde apparaten of ruimten op te vragen.

Voor gebruikers die de voorkeur geven aan lokale spraakassistenten introduceert Home Assistant text-to-speech- en speech-to-textmodellen. Alles wordt dan verwerkt op een lokale server, bijvoorbeeld een Rasberry Pi. Afhankelijk van de processor en het werkgeheugen van die server kan het enkele seconden duren voordat een spraakcommando verwerkt is. De lokale versie ondersteunt 40 talen, waaronder Nederlands en Engels.