Zion microled-tv’s komen naar de Benelux via KlankBart

De 100% Spaanse productie garandeert volgens KlankBart kwaliteit en exclusiviteit in elk detail. Het programma omvat 65- en 86-inch microLED-tv’s voor buitengebruik en grote microLED-tv’s in formaten van 108 tot 205 inch voor binnen- en buitengebruik, met een keuze aan pixel pitches.

MicroLED-schermtechnologie vertegenwoordigt een technologisch hoogstandje. In tegenstelling tot projectoren, die in heldere omgevingen minder goed presteren, bieden microLED-schermen hoge helderheid en contrast, ongeacht de lichtomstandigheden. Deze technologie maakt gebruik van kleine, individuele lichtgevende diodes die aanzienlijk kleiner zijn dan traditionele LED’s. Deze diodes zijn gerangschikt in een pixelmatrix, waarbij elke pixel bestaat uit rode, groene en blauwe subpixels die onafhankelijk licht uitstralen. Dit resulteert in betere kleurnauwkeurigheid en een aanzienlijke verbetering van de beeldkwaliteit.

MicroLED-technologie maakt gebruik van anorganische elektroluminescentie om licht te genereren, waardoor een extra kleurenfilterlaag overbodig is. Dit leidt tot een hoger contrast en diepere zwartwaarden, wat de kijkervaring verbetert. Bovendien stralen de pixels zelf licht uit, waardoor geen achtergrondverlichting nodig is, wat resulteert in dunnere en lichtere schermen. ZION Technology werkt voortdurend aan de ontwikkeling van geavanceerde producten, waarbij de Indoor-modellen zijn voorzien van de modernste COB-technologie. Deze technologie verbetert de kijkhoek, kleuruniformiteit en contrastniveaus, en biedt extra voordelen zoals grotere chipstabiliteit, hogere helderheidsniveaus, de mogelijkheid tot kleinere pixel pitches en individuele pixelreparatie.

Meer weten? Kijk dan op https://klankbart.nl/zion/zion-led/