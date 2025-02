Google heeft aangekondigd dat Eclipsa Audio officieel zal worden ondersteund op Google TV-apparaten van merken als Hisense, Sony, Philips en TCL, te beginnen met Android 16. Ondersteuning voor Google Chromecast is ook gepland. Daarnaast is er een demo gedraaid op een LG TV met webOS, hoewel de timing van de lancering nog afhangt van LG en het certificeringsproces.

Een belangrijk aspect is dat Eclipsa Audio op het niveau van het besturingssysteem wordt geïntegreerd in plaats van alleen in de YouTube-app. Dit betekent dat het formaat breder beschikbaar zal zijn en niet alleen beperkt tot één applicatie. Later dit jaar kunnen YouTube-makers content uploaden in het nieuwe formaat.

Naast tv’s en soundbars is Google van plan om ondersteuning te bieden voor mobiele apparaten en het web, inclusief webbrowsers. Ook hier zal het op OS-niveau in Android 16 worden ingebouwd. Het team is ook van plan om uiteindelijk AV-receivers te certificeren, maar in eerste instantie zal de ondersteuning beperkt zijn tot PCM, wat betekent dat een tv of speler de audiodecodering moet afhandelen.