Samsung Bixby krijgt ondersteuning voor accounts van kinderen

De slimme assistent van Samsung, Bixby, krijgt nu ondersteuning voor kinderaccounts. Op dit moment geldt het alleen nog voor mensen in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Zo kunnen ouders voor hun kroost een account aanmaken, waarbij dan bepaalde content die niet voor hun oren bestemd is verscholen blijft.

Bixby voor kinderen

SamMobile schrijft dat Bixby versie 3.3.03.2 van de mogelijkheid is voorzien om een account aan te maken voor kinderen. Wat een kinderaccount echter precies behelst, dat is nog onbekend. We kennen het wel van bijvoorbeeld concurrent Google Assistent. Daar is het zo dat kinderen jonger dan 13 jaar de kinderversie van Google Assistent kunnen gebruiken. Hiervoor hoeven ze alleen hun stem aan een apparaat toe te voegen aan een account dat is voorzien van Family Link.

Vervolgens kunnen kinderen dan wel vragen stellen aan de assistent, games spelen en naar verhalen luisteren. Echter kunnen ze geen aankopen doen of YouTube-video’s of YouTube Music gebruiken. Immers kan daar weer veel schadelijke content op voorkomen. Plus, het scheelt dat je kind dus ook niet kan zorgen dat Baby Shark 10 keer achter elkaar wordt afgespeeld: helemaal niet zelfs.

Slimme spraakassistent van Samsung

Wat er precies voor Samsung Bixby geldt op kindergebied, dat is onduidelijk. Vaak heeft het niet alleen te maken met de content die een kind kan nuttigen, maar ook met ouders die een oogje in het zeil kunnen houden. Zo kunnen ze het gebruik ervan vaak begrenzen en zien wat een kind allemaal aan de slimme assistent vraagt. Maar goed, dat is speculatie. Het is in ieder geval goed om te zien dat Samsung doorontwikkeld op zijn slimme spraakassistent, want Bixby moet het opnemen tegen de gevestigde orde van Siri, Alex en dus die Google Assistent.

Bixby bestaat sinds 2017 en de Koreaanse techgrootheid werkt er al jaren aan om de dienst te verbeteren. Dat doet het door startups over te nemen die hun goede ideeën in de assistent bouwen, maar ook door meer talen toe te voegen. Helaas is de taal Nederlands nog niet beschikbaar in Bixby. Of en wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk.