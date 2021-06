Streamingtips #21 – The Girl on the Train en Superman: Man of Tomorrow

Raya and the Last Dragon (Disney+)

Op Disney+ had je sinds 5 maart tegen betaling toegang kunnen krijgen tot de bijzondere animatiefilm Raya and the Last Dragon. Raya is een krijger die haar wereld wil redden, nadat een donkere kracht het heeft overgenomen. Ze denkt dat de laatste draak haar enige hoop is, dus gaat ze op zoek naar deze draak, om hem of haar ervan te overtuigen haar te helpen in de strijd tegen het kwaad. De film was destijds voor 21,99 euro te zien en te huur, maar vanaf nu is die voor alle abonnees gratis te bezichtigen. Met recht één van de Streamingtips van deze week.