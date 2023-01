Samsung lanceert koelkast, vriezer en wijnkoelkast in Bespoke Infinite Line

Het Infinite Design is volgens Samsung te herkennen aan de duurzame materialen, het verfijnde ontwerp, de hoogwaardige afwerking en de mogelijkheid om de keuken te bedienen vanaf de telefoon met de SmartThings-app. De Bespoke Infinite Line maakt het mogelijk onderdelen van diverse modellen te combineren. Zo kan de consument zijn eigen keuken volledig naar wens indelen en inrichten.

“Het assortiment van de Bespoke Infinity Line kan volledig naar wens worden aangepast”, aldus Maxime Parein, Marketing Manager Huishoudelijke Apparaten van Samsung Benelux. “Door kwalitatief goede materialen en de mogelijkheid om de keuken volledig zelf samen te stellen, is de Bespoke Infinity Line de ultieme mix van stijl, uniek en functionaliteit”.

De buitenkant van de koelkasten zijn gemaakt van aluminium dat beter bestand is tegen deuken en krassen. Ook kunnen vlekken makkelijk schoongemaakt worden, aldus Samsung. Zo heeft de Black Metal Cooling een verfijnd en functioneel ontwerp. De koelkast heeft niet alleen een luxe uitstraling, maar helpt ook voedsel langer vers te houden door het snelle warmteverlies te compenseren. De wijnkoelkast biedt plek voor 101 flessen.

De nieuwe Auto Open Door heeft een sensor aan de zijkant die de deur met een simpele aanraking meteen opent. Hierdoor kun je de koelkasten en vriezer makkelijk openen, ook als je vieze of volle handen hebt. De ingebouwde sensor zorgt er tegelijkertijd voor dat de deur geen handgreep heeft. De vaatwasmachinebestendige BPA-vrije AutoFill-kan biedt op elk moment toegang tot koud gefilterd water. Met de ingebouwde infuser maak je drankjes met smaak door fruit en kruiden toe te voegen. De Dual Auto Ice Maker zorgt ervoor dat het ijs altijd op voorraad is. Ook kan de gebruiker kiezen voor de grootte van de ijsblokjes.

Advertentie

De Flex Pantry is een bedienbare lade die omgezet kan worden naar vooraf ingestelde temperaturen. De twee ingebouwde temperatuurstanden zijn ideaal voor het bewaren van verschillende voedingswaren, zoals vlees en vis, maar ook groenten en fruit. Hierdoor blijven hun natuurlijke smaken en texturen langer behouden. De drievoudige temperatuurzone van de wijnkoelkast bewaart je wijnvoorraad binnen optimale omstandigheden. Met drie afzonderlijke klimaatzones en nauwkeurige temperatuurregeling kunnen verschillende flessen wijn op de juiste temperatuur bewaard worden.

De Bespoke Infinite Line kan verbonden worden met de telefoon wat gebruik makkelijk maakt: van wijnopslag tot het beheer van energieverbruik. Ondersteuning voor SmartThings Sommelier at Home – onderdeel van de SmartThings-app – analyseert wijnetiketten en biedt informatie over de juiste bewaarcondities. In combinatie met SmartThings Cooking raadt de app de perfecte combinatie van wijn en eten aan.

Met SmartThings Energy heb je altijd inzicht in het energieverbruik van de koelkasten. Al Energy Mode analyseert gebruiksgewoonten en kan daarmee de instellingen van het apparaat optimaliseren om zo energie te besparen. Hierdoor wordt je in staat gesteld om jouw eigen ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd geld te besparen.