ATAG introduceert luxe en slimme wijnklimaatkast voor de echte liefhebber

De nieuwste ATAG wijnklimaatkast is volgens het bedrijf gemaakt voor fijnproevers, wijnfanaten en levensgenieters. De kast bewaart de beste flessen voor het perfecte moment door te voldoen aan de basisprincipes van de traditionele wijnkelder: geen uv-licht, geen trillingen, een stabiele temperatuur en een stabiele luchtvochtigheid. De wijnklimaatkast biedt ruimte aan een wijncollectie tot 189 flessen, heeft een stijlvol serveergedeelte en komt met drie klimaatzones. De ingebouwde camera is verbonden met de geïntegreerde Vivino-App zodat je elke fles doe je toevoegt via de kast zelf kunt scannen en toevoegen. Daarnaast is er de Connect Life Wine Climate Cabinet app met gedetailleerd wijnvoorraadsysteem. Zowel het licht als de temperatuur kunnen via de app ingesteld worden.

Het volledig uittrekbare serveergedeelte van beukenhout presenteert elke wijn met respect en in stijl, aldus het bedrijf zelf. Voor het serveren kunnen de wijn en de glazen in deze zone al op de juiste temperatuur gebracht worden. De instelbare ledverlichting met bewegingssensoren zorgt voor sfeervolle verlichting. De wijnklimaatkast heeft drie klimaatzones die via het touchscreen apart instelbaar zijn op een temperatuur tussen de 5°C en 20°C. Dankzij het isolatieglas met uv-coating heeft licht geen invloed op de smaak en de kleur en is de collectie toch altijd goed zichtbaar. De optimale luchtvochtigheid zorgt ervoor dat kurken altijd goed blijven. De wijnen worden trillingvrij bewaard op de legplateaus met telescopische geleiding met soft-close.

De ATAG wijnklimaatkast is uit te breiden met een bewaarkast met één instelbare temperatuurzone. Met eveneens een capaciteit van 189 flessen kan hiermee een nog uitgebreidere wijnvoorraad lange tijd bewaard worden. Beide wijnklimaatkasten hebben een afmeting van 74,5cm x 70cm x 192cm (LXBXH). De verkoopadviesprijs van de ATAG wijnklimaatkast is € 7.399,-. De aanvullende uitvoering heeft een verkoopadviesprijs van € 5.499,-.