Review: Accuphase E-5000 geïntegreerde klasse AB-versterker

Luisteren – software

Geheel in lijn met de originele Hi On Line-website en de voorkeuren van Paul Hattink, trap ik dit keer eens af met een lekker jazz/lounge-album van de Duitse drummer en componist Wolfgang Haffner genaamd ‘Heart of the Matter’. Haffner speelde onder meer in de bigband van Peter Herbolzheimer, bij zangeres Chaka Khan en in de groep Passport van de saxofonist Klaus Doldinger. Ook was hij drummer in de NDR Bigband en de bigband van de Hessischer Rundfunk, hr-Bigband. Hoewel Heart of the Matter bij de eerste indruk ook als achtergrondmuziek zou kunnen dienen, blijkt het album verrassend meer diepgang te bevatten wanneer het volume wordt opgedraaid. Ondersteund door topmuzikanten als gitaristen Dominic Miller en Chuck Loeb, Till Brönner op trompet en Nicolas Fiszman op elektrische bass, is het een genot om respectievelijk het droge, lome en punchy Luna, het gelaagde Dom en het rustige Island Life letterlijk te voelen. Met voelen bedoel ik hier ook echt fysiek voelen. Want hoewel de E-5000 een maximale controle in het laag biedt, is het zeker niet doods of verstikkend. Integendeel. Het is een presentatie die wat mij betreft precies de goede lijn bewandelt van controle en losheid. Zelfs wanneer de wattmeters inmiddels wild op het ritme van de muziek heen en weer dansen en de geluidsdruk richting gevaarlijke waardes voor de oren gaat, blijft de E-5000 net zo stoïcijns en beheerst als een illusionist die overtuigd is van zijn geslaagde act. Heel andere muziek is het album ‘Sounds Between Falling Leaves’ van de uit Zwitserland afkomstige Lisette Spinnler. Een zangeres die ik veel op de eveneens uit Zwitserland afkomstige Susanne Abuel vind lijken en qua muziekstijl ook wel wat weg heeft van Melanie de Biasio. Al meteen bij de opening van Silent Dream wordt alles door subtiliteit, sfeer en ambiance omgeven en bewijst het vlaggenschip onder de klasse AB Accuphase-versterkers dat het ook hier uitstekend zijn mannetje staat. Nee, een buizenklank of dat typerende rijke, gelaagde klasse A-geluid heeft het niet. Maar het is wel op natuurlijke wijze nuchter, expressief en heel fraai betrokken. Zelfs dermate dat het weer een mooie nieuwe stap zet richting een echte live-beleving. Ook valt op dat het oplossende vermogen, de rust en het ontbreken van stoorinvloeden net zo goed zijn als de E-800. Doordat ook de ruimtelijke gelaagdheid en presentatie, samen met de natuurlijke zeggingskracht overtuigen, weet de versterker zich ondanks het grote uitgangsvermogen opvallend goed weg te cijferen. Dat is erg knap, want bijna klinken als een kleine, heel pure versterker is maar weinige gegeven en dan beschikt dit model nog over de enorme hoeveelheid mogelijkheden en qua weergave dat verslavend werkende ‘eindeloze’ vermogen en gemak.