Streamingtips #27 – Beverly Hills Cop, Boyhood en Godzilla x Kong

Game On (Prime Video)

Het is geen goede film, daarvoor waarschuwen we alvast, maar het Nederlandse Game On is wel een heel nieuwe film, die in principe een geinig concept bevat. Issam wil pro-gamer worden, maar zijn moeder wil die droom kapotmaken wanneer zijn cijfers achterblijven. Kwaadaardige AI heeft er echter ondertussen voor gezorgd dat de gamewereld in de echte wereld terecht is gekomen en daar zal hij samen met onder andere streamer Gio tegen moeten strijden. Leuk om met gamende kinderen te kijken: maar ook echt alleen in die situatie.