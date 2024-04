Fairbuds in-ear oortjes zijn volledig zelf te repareren

Net als bij de Fairphone betaal je iets meer, maar je krijgt er wel oortjes voor terug waar je jaren mee kunt doen. Vrijwel ieder onderdeeltje van de Fairbuds is zelf makkelijk te repareren en het bedrijf maakt volop gebruik van gerecycled materiaal en eerlijk verworven grondstoffen. De oortjes zijn daarnaast e-waste neutraal. Voor ieder paar oortjes verzamelt Fairphone dezelfde hoeveelheid elektronisch afval om dit te recyclen en hergebruiken. Mensen die de Fairbuds assembleren krijgen daarnaast een eerlijk loon en Fairphone zet zich in voor goede werkomstandigheden. Dat klinkt allemaal goed, maar hoe zit het dan met de specificaties?

De Fairbuds beschikken over 11mm drivers met titanium coating en active noise cancelling (ANC). De batterij gaat vijf uur mee met ANC aan en zes uur met ANC uit. Samen met de oplaadcase kom je uit op 26 uur muziek. Tien minuten laden staat garant voor 1.5 uur luisteren. De oortjes maken gebruik van bluetooth 5.3 en ondersteunt de audiocodecs SBC en AAC. Ook zijn ze spatwaterbestendig dankzij IP54. Google Assistant en Apple’s Siri zijn in te schakelen als slimme assistant en je krijgt daarnaast drie jaar garantie.

Prijs en beschikbaarheid

De Fairbuds zijn per direct verkrijgbaar in het zwart of wit. De verkoopadviesprijs is 149 euro.