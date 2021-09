Blink komt met Blink Video Doorbell en nieuwe camera’s

Blink komt met een nieuwe videodeurbel voor nog geen 60 euro. De Blink Video Doorbell is vanaf vandaag te preorderen, maar is al lange tijd in ontwikkeling. Al in 2017 schreven we over een videodeurbel van Blink, maar tot op heden is deze nog nooit verschenen. Blink werd later dat jaar overgenomen door Amazon en lanceerde onder andere de compacte Blink Mini. Deze kleine beveiligingscamera wist verrassend veel functies voor een betaalbare prijs te leveren. Afgezien van een nieuwe versie van de Blink-camera’s voor binnen en buiten was het vrij stil, maar nu is er dan eindelijk het nieuws van de videodeurbel van het merk.

Het lijkt niet de in 2017 aangekondigde videodeurbel te zijn, maar een compleet nieuw ontworpen apparaat. De nieuwe videodeurbel gaat 59,99 euro kosten en kun je zowel bedraad als op de batterij gebruiken. Dit model komt met 1080p HD video, nachtvisie, bewegingsdetectie, tweewegcommunicatie en integratie met Amazon Alexa. Je kunt video’s lokaal opslaan met de optioneel verkrijgbare Sync Module 2 of een abonnement afsluiten voor cloudopnames.

Ook twee nieuwe camera’s van Blink

Naast de nieuwe videodeurbel komt het bedrijf ook met de Blink Outdoor + Floodlight. Dit is een buitencamera met twee spotlights van 700 lumen. Ook is de Blink Outdoor op zonnepanelen gelanceerd. Dit is een buitencamera met aan de bovenkant zonnepanelen. Zo hoef je dit model dus nooit op te laden. Deze kosten respectievelijk 139.98 en 129.98 dollar, maar zijn nog niet verschenen op de Nederlandse of Duitse website van Amazon. De Blink Video Doorbell is bij ons al wel verkrijgbaar om vooruit te bestellen. Alhoewel een exacte verschijningsdatum niet bekend is, gaat de Blink Video Doorbell 59,99 euro kosten.