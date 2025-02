Sennheiser kondigt HD 505 hoofdtelefoon aan

Het hart van de HD 505 wordt gevormd door een speciale 12 Ohm-transducer in een open oorschelp, die geproduceerd werd in Sennheisers fabriek in Tullamore, Ierland. Deze biedt een frequentierespons van 12 tot 38.500 Hz en een gemeten totale harmonische vervorming van minder dan 0,2%. De onder een hoek geplaatste transducers repliceren de triangulaire plaatsing van een set nearfield-luidsprekers. Dit resulteert in een expansief geluidsbeeld.

De HD 505 werd gebouwd op het vertrouwde chassis van de HD 500-reeks, met zijn comfort en lichtgewicht pasvorm. Van de kunstlederen hoofdband tot de metaalgaascovers van de oorschelpen: elk onderdeel werd ontworpen om lang mee te gaan. Met zijn gewicht van 237 gram biedt de HD 505 een hoog draagcomfort. Hij wordt geleverd met een afneembare 1,8m-kabel (6 voet), een 3,5mm-stekker (1/8 inch) en een 6,3mm-adapter om hem aan te sluiten op verschillende audiobronnen, zoals versterkers, geluidskaarten, audio-interfaces en A/V-ontvangers. Net als bij zowat alle hoofdtelefoons uit de 500-reeks kan een breed aanbod kabels en oorkussens – variërend in lengte, toepassing en stekkertype – zonder gereedschap door de gebruiker gewisseld worden. Door dit modulaire ontwerp kan de HD 505 in de loop der tijd aangepast worden aan de evoluerende installatie van de gebruiker, bijvoorbeeld bij integratie van een gebalanceerde audiobron of toevoeging van een in-line microfoon.

De HD 505 is vanaf vandaag verkrijgbaar met een adviesprijs van € 279,90.