‘Apple werkt aan een slim display voor smarthome-bediening’

Gisteren kondigde Apple de nieuwe HomePod-speaker aan en vandaag bericht Bloomberg over een slim display waar Apple aan schijnt te werken. We kennen het slimme display natuurlijk van de Google Nest Hub (zie foto) en de Echo Show-apparaten van Amazon. Apple lijkt zich ook te gaan focussen op een slim display. Het zou gaan om een low-end iPad die je neer kunt zetten, maar ook aan de wand kunt hangen. Vervolgens kun je het slimme huis bedienen zoals je thermostaat of lampen, video’s bekijken of FaceTimen of natuurlijk stemassistent Siri vragen stellen.

Mogelijk gaat het slimme display van Apple eerder lijken op de Pixel Tablet. Dit jaar gaat Google namelijk de Pixel Tablet lanceren, in de basis een tablet, maar je kan het omtoveren middels een dock naar een Nest Hub. Het iPad-idee van Apple lijkt hier precies op.

Nieuwe Apple TV op komst in 2024

Volgens Bloomberg werkt Apple verder aan een nieuwe Apple TV die begin 2024 zou moeten verschijnen. De nieuwe tv-box wordt in ieder geval een stukje sneller en zou een nieuwe chipset moeten krijgen. Apple heeft nu een marktaandeel van vijf procent in de Verenigde Staten als het gaat om de Apple TV-box, terwijl Amazon 30 procent in handen heeft met de Fire Sticks. Het bedrijf uit Cupertino wil een tandje bijzetten om een groter marktaandeel te krijgen.