Apple introduceert HomePod 2nd Gen met Matter-ondersteuning

Computational Audio

De HomePod 2nd Gen heeft ongeveer dezelfde vorm als het eerste model, maar is intern wel flink verbeterd. Volgens Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing bij Apple. komt de nieuwe HomePod met diverse innovaties op het gebied van audio om te zorgen voor warme, diepe bastonen, natuurlijke middentonen en heldere hoge tonen. Apple heeft een speciaal ontwikkelde woofer met krachtige motor in dit nieuwe model gestopt voor een bewegend membraan tot 20 millimeter. De ingebouwde bas-EQ-microfoon en vijf bundelvormende tweeters rond de basis moeten ook zorgen voor een krachtige akoestische ervaring. Samen met de S7-chip is geavanceerde computational audio mogelijk. De HomePod kan de ruimte inschatten en door de omgeving weerkaatste geluiden herkennen en in realtime aanpassen voor de beste geluidservaring.

Je kunt twee of meer HomePod- of HomePod Mini-speakers koppelen voor een stereo- of multiroom-ervaring. Via de Ultra Wideband-technologie kun je alles wat je afspeelt op je iPhone rechtstreeks overzetten naar de HomePod 2nd Gen of gebruik je Apple TV 4K in combinatie met één of meerdere van deze nieuwe slimme speakers.