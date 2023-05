Amazon pakt flink uit met Matter-update voor Echo-speakers

De introductie van de nieuwe smarthomestandaard Matter gaat nog niet overal even soepel. Philips Hue heeft het nog steeds niet aan de praat en ook bij andere fabrikanten wachten we nog steeds op ondersteuning voor Matter. Bij Amazon hoef je nu niet meer te wachten. Het bedrijf heeft een grote Matter-update uitgebracht waar de Echo-speakers van profiteren. Per direct krijgen honderd miljoen Echo-apparaten over de hele wereld, verdeeld over twintig verschillende modellen, ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard Matter. Bepaalde Echo-apparaten hadden sinds december al ondersteuning voor Matter, maar met beperkingen. Die zijn er nu dus niet meer.

In een blogpost vertelt Amazon wat je allemaal kunt verwachten. Zo is de vierde generatie Echo-speaker (de grote versie, niet de kleine) nu te gebruiken als Thread Border Router en Matter-controller. Dankzij de Echo 4th gen als Thread Border Router kun je er andere Matter-producten mee aansturen zoals de al gelanceerde Matter-producten van Eve of Nanoleaf. Hiermee verbind je een Thread-netwerk met andere netwerken als bijvoorbeeld wifi en kunnen producten die voorheen niet met elkaar samenwerkten dat nu dus wel.

Voorheen was Apple HomeKit de focus van Eve, maar dankzij Matter kun je ze nu ook gebruiken in combinatie met de producten van Amazon. De andere speakers als de Echo Dot, Echo en Echo Plus zijn per direct te gebruiken als controller voor Matter-apparaten, tot aan de tweede generatie terug. Wil je andere Thread-producten toevoegen aan je Amazon-ecosysteem, dan heb je dus wel de Echo 4-speaker nodig voor de installatie.

Alexa-app voor iOS krijgt ook een update

De Alexa-app voor iOS krijgt ook een update. Tot op heden was het niet mogelijk om Matter-producten met de iOS-app te installeren en in te stellen. Dat kon alleen met de Android-app. De nieuwe update maakt dit nu ook voor iOS mogelijk.