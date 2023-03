Eve brengt Matter-compatibele apparaten op de markt

Middels een persbericht laat Eve weten dat de Eve Energy slimme stekker met Matter-ondersteuning per direct in Europa te koop is. Deze stekker kan dus aan een Matter-systeem toegevoegd worden maar beschikt ook over ondersteuning voor HomeKit. De Eve Energy krijgt een prijs van 39,95 euro mee.

De Eve Motion bewegingssensor en de Eve Door & Window deursensor met Matter-ondersteuning vanuit de doos worden op 17 april in Europa verwacht. Beide producten krijgen een prijs van 49,95 euro mee.

Mocht je één van deze producten met HomeKit en Thread al in huis hebben dan kun je vanaf 17 april een gratis update binnenhalen via de Eve-app, waarmee ondersteuning voor de Matter-standaard toegevoegd wordt.

Eve is één van de eerste merken die Matter-compatibele apparaten op de markt brengt. Diverse fabrikanten lijken te wachten op een groter aanbod voordat ze zelf met producten of ondersteuning komen. Vooralsnog is dan ook nog niet te spreken van een succesvolle start van 2023 voor Matter.