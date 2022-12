Amazon Echo-apparaten vanaf nu compatibel met Matter

Begin november liet Amazon tijdens de officiële Matter-presentatie weten een groot aantal apparaten te voorzien van Matter-ondersteuning. Deze week is de eerste fase van deze uitrol afgerond, met maar liefst 17 Echo-apparaten die Matter nu ondersteunen. Het gaat onder meer om Echo Dot- en Echo-speakers vanaf de derde generatie en de Echo Show-speakers met display.

Toch zitten er een paar haken en ogen aan de Matter-ondersteuning van deze apparaten. Zo werkt Matter op deze apparaten alleen voor gebruikers van een Android-smartphone en diegenen met slimme stekkers, lampen en schakelaars. Daarnaast kunnen de apparaten alleen met jouw netwerk verbinden via WiFi. Amazon laat weten dat iOS-ondersteuning voor Matter en Thread-ondersteuning in 2023 toegevoegd worden.

De Matter-standaard is sinds 4 november officieel gelanceerd en kan nu dus geïntegreerd worden in producten en diensten. Zoals Amazon ook al aangeeft is de standaard nu nog vrij beperkt aangezien in eerste instantie populaire productgroepen zoals lampen en stekkers gecertificeerd worden. Vanaf nu zal een aantal keer per jaar een grote update uitgerold worden waarmee ook andere productgroepen aan de standaard worden toegevoegd.

Eerder deze maand maakte ook Google bekend dat zijn Nest-apparaten ondersteuning voor Matter bieden, en ook bij Google geldt dat het vooralsnog alleen beschikbaar is voor Android-gebruikers.