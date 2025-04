Review: Eufy E20 3-in-1: Robotstofzuiger, steelstofzuiger én kruimeldief?

Robotstofzuiger

We beginnen echter met de robotstofzuiger. Dit model is wel iets compacter in vergelijking met andere robotstofzuigers en dat valt ook op aan het basisstation dat erg klein is. De robotstofzuiger heeft dan ook geen dweilfunctie en dus hoeft er alleen maar een stofreservoir en wat elektronica in te zitten. Het thuisstation zuigt namelijk het stof wel automatisch op van de robotstofzuiger. De behuizing aan de bovenkant kan open waar je de stofzak ziet zitten. De installatie van dit model was overigens een fluitje van een cent. Je hebt natuurlijk wat meer onderdelen omdat je er ook een steelstofzuiger en kruimeldief van kunt maken, maar uiteindelijk is het hier en daar was plastic verwijderen, de robotstofzuiger in het thuisstation zetten en de stekker in het stopcontact steken.

De robotstofzuiger ziet er anders uit dan andere modellen doordat je de motorunit/handvat bovenop ziet zitten met een grote rode knop om deze er uit te kunnen halen. Het design oogt voor mij persoonlijk daarom niet heel fraai, maar efficiënt is het natuurlijk wel. De robotstofzuiger is voor het grootste deel gemaakt van hard kunststof en dat ziet er toch minder premium uit in vergelijking met andere robotstofzuigers. Aan de onderkant vinden we de brede rollerborstel met zuigmond en de roterende borstel. Drempels van twee centimeter zijn geen probleem zijn voor dit model. Ook voor deze robotstofzuiger gebruik je de Eufy Clean-app, net als bij de X10 Pro Omni en de S1 Pro Omni. En die app heeft de laatste maanden behoorlijk veel updates gekregen. Het is daarmee overzichtelijker geworden en nog makkelijker om je robotstofzuiger te bedienen. Alles wijst zichzelf, of je nu een kaart van het huis wil maken of de stofzuiginstellingen met zuigkracht wil selecteren. Het is zeer eenvoudig om een schoonmaaksesssie in het hele huis te starten, per kamer of per zone.

Op papier lijkt het navigatiedeel wat beperkt bij de Eufy E20 3-in-1. Drie lasers zorgen voor het navigeren door het huis, maar dat doet de robotstofzuiger toch zeer capabel. Goed, er is dan geen AI-herkenning om een schoen of kinderspeelgoed te herkennen, maar dat hoeft ook niet. De E20 rijdt er wel omheen. Ook voor de rest navigeert dit model zeer efficiënt door het huis. Nadat binnen enkele minuten het huis al in kaart gebracht was werd het tijd voor de eerste schoonmaakronde. Dat ging uiterst efficiënt. Per kamer eerst langs de buitenkant en vervolgens in keurige banen. Het viel daarbij op dat de Eufy E20 3-in-1 net zo vlot was als de Eufy X10 Pro Omni die we eerder getest hebben. 1 uur 6 minuten vergeleken met 1 uur 7 minuten. Dat verschil is te verwaarlozen en daarbij moeten we vermelden dat de X10 Pro Omni eigenlijk veel geavanceerder is. Vergelijken we met de echte high-end Eufy Omni S1 Pro, dan is de E20 zelfs veel sneller. De Eufy Omni S1 Pro stijgt wat ons betreft met kop en schouders boven de concurrentie uit qua schoonmaakresultaten (vooral qua dweilresultaten), maar de navigatie is niet altijd even efficiënt. De Eufy Omni S1 Pro doet over hetzelfde oppervlak namelijk 1 uur en 20 minuten, waarbij het gaat om een keuken, eetkamer, gang, hal, woonkamer en kantoor van ongeveer 75 m2. Bijzondere prestatie in ieder geval van deze veel goedkopere Eufy E20 3-in-1 in vergelijking met de duurdere broers.

Toch is niet alles perfect. Ik weet niet waarom, want qua hoogte maakt het weinig verschil tussen de drie Eufy-robotstofzuigers, maar ergens onderdoor willen rijden is er niet bij. De Eufy E20 3-in-1 weigert onder de bank schoon te maken en komt ook niet onder kasten waar die in theorie onderdoor zou moeten kunnen. Dat is eigenlijk het grootste minpunt van deze robotstofzuiger. Ook het schoonmaakresultaat is niet altijd even bevredigend. Bij de standaard zuigkracht wordt er soms wat overgeslagen waar de robotstofzuiger wel geweest is. Een hogere zuigkracht loste dit probleem echter op. Grotere zandkorrels, modder, havermout en ander zichtbaar vuil wordt dan moeiteloos opgezogen. Wel is de robotstofzuiger soms wat gemakzuchtig. Doordat het navigatiedeel zo simpel is zal de zuigkracht niet automatisch vergroot worden bij een tapijt of de deurmat. De prestaties op dat gebied zijn dan ook echt minder dan bij de concurrentie, maar gelukkig kan je dit wel handmatig aangeven om op die plekken met een grotere zuigkracht stof te zuigen.

Wel missen we de dweilfunctie dat normaal gesproken nog extra fijne stofdeeltjes weet weg te halen. Het stofzuigresultaat lijkt in grote lijnen op het resultaat dat andere modellen in dit prijssegment geven, zoals de Dreame L10s Ultra Gen 2 en de IMOU RV3. Het lijkt op het oog echt wel schoon, maar fijne stofdeeltjes blijven soms liggen. Dat kunnen we zien als we deze inzichtelijk maken met de groene laser van onze Dyson. Het missen van een dweilfunctie, niet onder kasten en de bank door willen en het niet detecteren van tapijt of een deurmat is wel een probleem en zorgt ervoor dat dit model qua stofzuigresultaat net niet mee kan met deze modellen. De schoonmaakprestaties als steelstofzuiger en kruimeldief zijn beter.