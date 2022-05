Sony brengt goedkopere Xperia 10 IV voor 499 euro op de markt

De Sony Xperia 10 IV beschikt over een OLED-scherm van 6-inch in een 21:9-beeldverhouding. Daarnaast zorgt de ondersteuning van high-resolution audio met LDAC en de 3,5mm-koptelefoonaansluiting ervoor dat dit echt een entertainmentmonster is.

Aan boord vinden we de Snapdragon 695 5g-chipset en een grote batterij van 5.000 mAh. Sony garandeert dankzij Xperia Adaptive Charging dat zelfs na drie jaar gebruik de batterij nog in topconditie is. Het toestel is daarnaast met 161 gram heel erg licht en water- en stofbestendig. Gorilla Glass Victus van Corning moet ondanks het lage gewicht zorgen voor een robuust toestel.

Foto’s en video’s maken is ook geen probleem. Het toestel beschikt over Superior Auto, waarbij je in één keer een goede opname kunt maken dankzij het automatisch vinden van de juiste opnameomstandigheden en technologie voor onderwerpdetectie. Je kunt foto’s maken met drie verschillende lenzen, een 16 mm voor ultrabrede foto’s, een camera van 27 mm en een 54 mm-lens dat ideaal zal zijn voor portretten en voor (licht) zoomwerk. Optische beeldstabilisatie is aanwezig om ook bij minder licht scherpe opnames te maken. Video’s kunnen ook in HDR opgenomen worden. Bij nachtopnames worden RAW-gegevens gebruikt voor de interne verwerking, waardoor je altijd de beste resultaten zou moeten krijgen.

Sony Xperia 10 IV – Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 10 IV is vanaf half juni 2022 te koop voor 499 euro. Het toestel is in verschillende kleuren verkrijgbaar en draait op Android 12.