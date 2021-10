Review: Sony Xperia 5 III – het beste toestel uit de Mark 3-serie

Design - lang en smal

Het design van de Sony Xperia 5 III is zoals we de afgelopen jaren van Sony gewend zijn. Een lang en smal scherm met een beeldverhouding van 21:9 dat gebouwd is als een tank. De schermranden lijken wel iets groter in vergelijking met het echte vlaggenschip, maar dat is niet echt storend. Het is eigenlijk even weer wennen om een smartphone van 6,1-inch in handen te hebben, na al die grote smartphones van meer dan 6,5-inch van de laatste tijd. Het toestel heeft Gorilla Glass 6 aan de voorkant en achterkant en een aluminium frame. Het glas glimt erover en het toestel is zo glad dat het spontaan van de tafel af zal glijden. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Het toestel is stof- en waterafstotend. En, heel fijn, er is een notificatieledje.

Onderop het toestel vinden we de usb-c-aansluiting, rechts van onder naar boven de fysieke sluiterknop, een Google Assistant-knop, de aan/uit-knop dat tevens dienst doet als vingerafdruksensor met vervolgens de volumeknoppen. Bovenop zit een 3,5mm-koptelefoonaansluiting terwijl je links je in de trede twee simkaarten of een simkaart en micro-sd-kaart kunt plaatsen. Achterop vinden we de cameramodule in de linkerbovenhoek.