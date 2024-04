Review: JBL SA550 en MP350 Classic hifi-combinatie

JBL MP350, onmisbaar voor de digitale ontdekkingsreizigers

Met de JBL MP350-netwerkspeler stream je op vrijwel elke gewenste manier muziek. Het integreren in het netwerk geschiedt eenvoudig via wifi of met een netwerkkabel. In niet meer dan een paar seconden meld je de streamer draadloos op het netwerk aan via Google Home. Gebruik je een netwerkkabel, dan zoekt de app automatisch op de MP350 en kun je direct zonder Google Home aan de slag. Hierna stream je draadloos muziek vanaf je telefoon met Apple AirPlay 2 of Google Chromecast. Via de JBL Premium Audio-app heb je toegang tot internetradio, de commerciële muziekdiensten Qobuz, Spotify Connect of TIDAL Connect, waarbij je dankzij MQA-unfold in de maximale high-res geluidskwaliteit geniet van de TIDAL Masters. Via de app browse je ook vlot door je eigen muziekbibliotheek op muziekserver, NAS of USB 2.0-device. Hierbij ondersteunt de muziekspeler nagenoeg alle bestaande bestandsformaten tot een maximale resolutie van 32-bit / 192 kHz.

Behalve het monochrome informatiedisplay is het front van de MP350 helemaal strak. Zelfs de stand-by-knop ontbreekt. Hiermee oogt de speler mooi en minimalistisch, maar er is voor elke handeling wel de afstandsbediening of de JBL-bedieningsapp nodig. Uitschakelen geschiedt eenvoudig via de powerswitch op de achterzijde. De netwerkspeler heeft een digitale S/PDIF- en een analoge lijnuitgang zodat je analoog gebruik maakt van de interne Burr-Brown PCM1796-DAC van Texas Instruments en digitaal van de ESS Sabre-DAC van de SA550-versterker.

Een hedendaags hifi-component kan nog zo goed of mooi zijn ontworpen, de uiteindelijke totaalbeleving valt of staat met de firmware en de smartphone-app. De app van JBL is vriendelijk in gebruik en overzichtelijk van opzet. De gebruikersinterface is duidelijk en werkt bovenal lekker snel. De gekozen inhoud van een muziekdirectory op een NAS of muziekserver kan moeiteloos worden afgespeeld en behalve het browsen in muziekbibliotheken kun je via de app ook de basisinstellingen van de MP350 aanpassen. Hierbij is het vermeldenswaardig dat de gebruiker ook hier zelf kan kiezen welk DAC-filter (‘slow’ of ‘sharp’) kan worden ingesteld. Niet elke netwerkspeler biedt deze mogelijkheid. Tot slot is de netwerkspeler geschikt voor toekomstig gebruik met Roon. Na Roon-certificatie en een firmware-update beschik je over geavanceerde streamingmogelijkheden via een intuïtieve gebruikersinterface die in de loop der jaren tot in perfectie is bijgeschaafd.