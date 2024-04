Sonos onthult vernieuwde Sonos-app met aanpasbaar startscherm

Met één swipe omhoog biedt het startscherm toegang tot de bediening van het hele Sonos-systeem. Daardoor behoort van tabblad naar tabblad springen tot het verleden. De vernieuwde app ondersteunt alle bestaande S2-producten, en zal op 7 mei 2024 wereldwijd beschikbaar zijn via een software-update voor de S2-app en via een volledig nieuwe webapp.

In de vernieuwde Sonos-app krijgen favorieten alle aandacht die ze verdienen en zijn er meer mogelijkheden om de streamingbeleving naar je hand te zetten.

Sneller in de muziek (en uit de app): Tikken van tabblad naar tabblad is niet meer nodig: het nieuwe startscherm plaatst al je favoriete content en bedieningsfuncties bij elkaar op dezelfde plek. Vind snel wat je recent hebt afgespeeld, blader door bibliotheken en aanbevelingen van favoriete diensten, en vul je huis met de muziek en alle geluiden waar je van houdt.

Aanpassen en selecteren: Krijg keuzemogelijkheden door je startscherm precies zo in te richten dat het weergeeft hoe jij luistert. Zet rijen van je favoriete content en diensten vast, verplaats, bewerk, of deel ze in zoals jij het hebben wilt.

Doorzoek elke streamingbibliotheek: Zoek in één keer een artiest, nummer, podcast of luisterboek in al je favoriete streamingdiensten via een gebruiksvriendelijke zoekbalk die altijd op je startscherm staat.

Verbeterde systeembediening: Waar je ook bent in de app, op ieder moment kun je omhoog swipen vanaf de onderkant van je startscherm om je hele systeem te bedienen, toegang te krijgen tot een visueel overzicht van wat er speelt op elk product, speakers snel groeperen en het perfecte volume kiezen.

Via een nieuwe webapp – die toegankelijk is via elke moderne internetbrowser- kunnen luisteraars hun systeem net zo bedienen als met de mobiele app. De webapp vervangt de bestaande Sonos-desktopcontroller en zal net als de vernieuwde mobiele app beschikbaar zijn op 7 mei 2024.