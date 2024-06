Lenovo Tab Plus is een 11,5-inch tablet met acht JBL speakers

Je kunt direct al zien dat Lenovo vol inzet op entertainment bij deze nieuwe tablet. De Lenovo Tab Plus heeft een groot lcd-scherm van 11,5-inch met een resolutie van 2.000 bij 1.200 pixels, een 90Hz refresh rate en 400 nits helderheid. Aan boord vinden we de MediaTek G99 met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart. De batterij van 8.600 mAh kan met 45W weer opgeladen worden.

De Lenovo Tab Plus beschikt over helder stereogeluid (26W) en acht JBL speakers. Vier matrix tweeters en vier woofers moeten zorgen voor diepe bassen en heldere hoge tonen. Ook is er ondersteuning voor Dolby Atmos en 24-bits audio (96kHz) bij het gebruik van een hoofdtelefoon dankzij de 3,5mm jack. Dankzij de JBL speakers kan je de tablet ook omtoveren tot een bluetoothspeaker en audio vanaf je smartphone naar deze tablet sturen.

Voor en achter op de tablet vind je een acht megapixel camera. De tablet draait op Android 14, krijgt twee grote OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates tot juni 2028.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Tab Plus is per direct verkrijgbaar voor 279 euro in de kleur Luna Grey. Optioneel zijn er accessoires verkrijgbaar als de Lenovo Tab Pen Plus, Tab Plus Sleeve, een 68W-lader en een Wireless Keyboard.

