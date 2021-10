Kobo lanceert Libra 2 en Sage: e-readers met bluetooth

Kobo komt met de Libra 2, dat de opvolger is van de Libra H20, en de nieuwe Sage met een stylus. Beide nieuwe modellen ondersteunen bluetooth. Zo kun je ook audioboeken op je e-reader luisteren. Je koppelt de nieuwe modellen gemakkelijk aan een bluetooth-headset of bluetoothspeaker om Kobo Audioboeken te luisteren.

Beide nieuwe modellen zijn waterdicht, dus je kunt ze prima meenemen in bad. Ze zijn uitgerust met ComfortLight Pro-verlichting. Je kunt de kleurtemperatuur aanpassen en de verlichting is rustiger voor de ogen door het blauwe licht weg te filteren.

Kobo Libra 2

De Kobo Libra 2 is een 7″-model met een resolutie van 1.264 bij 1.680 pixels. Dit komt neer op 300 pixels-per-inch. Het opslaggeheugen is bij deze opvolger een stukje groter, namelijk 32 GB ten opzichte van 8 GB van de voorganger. De afmetingen bedragen 144.6 x 161,6 x 9 mm en het gewicht is 215 gram.

Kobo Sage

De Kobo Sage is een 8″-model en komt met een stylus waarmee je kunt arceren en aantekeningen kunt maken. De resolutie van het scherm is 1.440 bij 1.920 pixels (300ppi) en ook hier is het opslaggeheugen 32 GB. Ook is er ondersteuning voor Dropbox. De afmetingen bedragen 160,5 x 181,4 x 7,6 mm en het gewicht is 240,8 gram.

Prijs en beschikbaarheid

Beide e-readers zijn vanaf 19 oktober te koop. De Kobo Libra 2 gaat 190 euro kosten. De Kobo Sage heeft een verkoopadviesprijs van 290 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Kobo.