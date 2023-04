Kobo Elipsa 2E is een nieuwe 10,3-inch e-reader met stylus

Kobo maakte de nieuwe e-reader in een persbericht bekend. Het is de opvolger van de Elipsa uit 2021. Diverse specificaties worden rechtstreeks overgenomen van het vorige model, maar er zijn ook enkele nieuwigheden toegevoegd. De Kobo Elipsa 2E beschikt over een groot 10,3″ E Ink Carta 1200-touchscreen. De resolutie bedraagt 1.404 bij 1.872 pixels. Ook aanwezig is ComfortLight Pro. Hierdoor krijgen je ogen met minder blauw licht te maken en raken ze minder vermoeid. De nieuwe e-reader beschikt over 32 GB opslaggeheugen voor je e-books. Je kunt kiezen uit twaalf verschillende lettertypen en meer dan vijftig lettertypestijlen om de tekst naar wens aan te passen. Ook luisterboeken behoren tot de mogelijkheden dankzij de ondersteuning voor bluetooth.

Nieuw is de Kobo Stylus 2, een volledig nieuw ontworpen stylus met ingebouwde accu. Je hoeft dus geen batterijen meer te vervangen. De nieuwe stylus stelt je in staat om te schrijven en tekenen in je e-books en in pdf-bestanden. Zo kun je aantekeningen maken, tekst markeren en onderstrepen en zelfs tekeningen maken. Ook kan de nieuwe e-reader dienst doen als notitieboek, waarbij je lege vellen helemaal vol kunt schrijven. Notitieboeken kun je gemakkelijk exporteren, delen en in de cloud bewaren via Dropbox en Google Drive.

De Kobo Elipsa 2E weegt 390 gram en kent de afmetingen 193 x 227 x 7,5 mm. Ondersteuning is er voor vijftien bestandsindelingen, namelijk EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ en CBR. De e-reader is gemaakt van gerecycled en ocean-bound plastic.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Kobo Elipsa 2E is vanaf 19 april verkrijgbaar. De verkoopadviesprijs is 399,99 euro.