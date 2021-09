Tijdens een najaarsevenement heeft Microsoft maar liefst vier nieuwe producten gepresenteerd binnen de Microsoft Surface-lijn. Dit zijn de Surface Pro 8, Surface Laptop, Surface Duo 2 en Surface Go 3. Uiteraard worden de producten geleverd met Windows 11, behalve de Duo 2.

Microsoft Surface Pro 8

De Microsoft Surface Pro 8 heeft een PixelSense Flow-display van 12,3 inch en een hogere resolutie dan op andere Surface-apparaten. Daarnaast is er ondersteuning voor Dolby Vision en Adaptive Color Technology. Door het grotere scherm zijn de randen aan de zijkant nu dunner dan bij de voorganger. Daardoor lijkt het apparaat meer op de Surface Pro X. De standaard beeldverversing bedraagt 60 Hertz, maar schiet naar 120 Hertz voor touchscreenaanrakingen en bewerkingen met de stylus.

De tablet maakt gebruik van nieuwe Dynamic Refresh Rate-functionaliteit van Windows 11. Daardoor kan het scherm van verversingssnelheid wisselen wanneer een bepaalde taak of app daar om vraagt. Aan de tablet kun je de nieuwe Surface Pro Signature Keyboard koppelen. Daarnaast is er tevens de Surface Slim Pen 2, die je in een speciaal daarvoor bestemd vakje in het toetsenbord plaatst. Dat is de plek waar je de stylus oplaadt. De pen heeft overigens een motortje aan boord die het gevoel van schrijven moeten kunnen nabootsen tijdens het werken.

De Microsoft Surface Pro 8 ondersteunt eindelijk Thunderbolt 4 en laat daarmee usb-a achter zich. Het apparaat heeft twee usb-c-poorten met Thunderbolt 4 aan boord, evenals een Surface Connect-poort voor accessoires. Daardoor kun je de tablet aansluiten op 4k-displays, externe harde schijven en externe grafische kaarten. Onder de motorkap zit een Inter Core-processor (i5 of i7) van de elfde generatie, 8 tot 32 GB aan werkgeheugen en 128 GB tot 1 TB aan interne opslagruimte.

Surface Laptop Studio

De Microsoft Surface Laptop is de opvolger van de Microsoft Surface Book. Dit keer heeft het apparaat geen afneembaar scherm, maar een zeer flexibel scharnier waarmee je snel tussen laptop- en tabletmodus wisselt. De Laptop Studio beschikt over een 14,4 inch PixelSense-display, met ondersteuning voor 120 Hz en Dolby Vision. De resolutie bedraagt 2.400 bij 1.600 pixels. Het gevaarte biedt overigens drie standen aan: laptop, tablet en stage (een soort presentatiestand).

Wanneer je hem in de laptopmodus plaatst, dan zitten het beeldscherm en het toetsenbord op de plekken die je verwacht. Dat toetsenbord beschikt overigens over een volledig touchpad met haptische feedback. De stagemodus is meer bedoeld voor zaken als gaming, streaming en presenteren, omdat je het scherm dan in een hoek kunt plaatsen die je nodig hebt. Tot slot is er de tabletmodus, waarmee je bewerkingen kunt uitvoeren in combinatie met de eerdergenoemde Surface Slim Pen 2. Je legt het scherm dan als het ware op het toetsenbord neer.

Onder de motorkap zit een elfde generatie Intel Core i5- of i7-processor. Het eerste model wordt uitgerust met een Intel Iris Xe-gpu; het tweede model met Nvidia’s RTX 3050 Ti-gpu met 4 GB aan vram. Je hebt de keuze uit 16 of 32 GB aan werkgeheugen en tot 2 TB aan verwijderbare opslagruimte op een ssd. Daarnaast zijn er twee usb-c-poorten met Thunderbolt 4 en de Surface Connect-aansluiting. Ook is er een audiojack.

Microsoft Surface Duo 2

Dan komen we aan bij de Microsoft Surface Duo 2. De hybride smartphone beschikt over twee oled-schermen van 5,8 inch, die beschikken over een resolutie van 1.344 bij 1.892 pixels. In het midden zit een scharnier waarmee je de smartphone open- en dichtklapt. De verversingssnelheid bedraagt 90 Hertz. De randen aan de zijkant zijn een klein beetje afgerond, waardoor je eventueel gemiste notificatie aan de zijkant kunt zien staan. Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 888-processor. Daarnaast is er ondersteuning voor 5g, nfc, draadloos opladen via Qi. Het is niet duidelijk hoe groot de accu is.

Achterop zit een camera-eiland met daarin drie sensoren. Het gaat hier om een brede en ultrabrede sensor, evenals een telelens. Alle drie de camera’s beschikken over twaalf megapixel. De telelens heeft optische beeldstabilisatie. Microsoft zegt verschillende optimalisaties voor de software te hebben doorgevoerd, waar veel apps en games mee omgaan. Zo tonen bijvoorbeeld games als Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 en Dungeon Hunter 5 die optimalisaties, door op het ene scherm de bediening en op het andere scherm de gameplay te laten zien. De Microsoft Surface Duo 2 draait op Android 11.

Surface Go 3

Microsoft besteedt weinig aandacht aan de Microsoft Surface G0 3, dus doen wij dat ook. Heel kort: de kleine hybride tablet lijkt in bijna alle opzichten op zijn voorganger. Eigenlijk zijn alleen de Intel-processors veranderd. Je kunt nu kiezen uit de Intel Pentium Gold 6500Y of Core i3-10100Y. Het apparaat draait op Windows 11 en ondersteunt gezichtsherkenning via Windows Hello.

Prijs en beschikbaarheid

Hieronder hebben we de prijs en de beschikbaarheid voor de vier producten overgenomen uit het persbericht van Microsoft.

Vanaf 1.699 euro wordt de Surface Laptop Studio geleverd met een ingebouwde opslag en oplader voor de Surface Slim Pen 2, die je vindt onder het toetsenbord. De Surface Laptop Studio is vanaf begin 2022 leverbaar in Nederland.

wordt de Surface Laptop Studio geleverd met een ingebouwde opslag en oplader voor de Surface Slim Pen 2, die je vindt onder het toetsenbord. De Surface Laptop Studio is vanaf begin 2022 leverbaar in Nederland. Vanaf 1.179 euro is de Surface Pro 8 voorzien van 11e generatie Intel Core-processors, met twee Thunderbolt-ports. De moderne camera’s en luidsprekers tillen het design naar een hoger niveau. De nieuwe Type-cover past perfect bij de Surface Slim Pen 2, met ingebouwde opslag en draadloze oplader. De Surface Pro 8 is vanaf begin 2022 leverbaar in Nederland.

is de Surface Pro 8 voorzien van 11e generatie Intel Core-processors, met twee Thunderbolt-ports. De moderne camera’s en luidsprekers tillen het design naar een hoger niveau. De nieuwe Type-cover past perfect bij de Surface Slim Pen 2, met ingebouwde opslag en draadloze oplader. De Surface Pro 8 is vanaf begin 2022 leverbaar in Nederland. De Surface Duo 2 is vanaf 15 november leverbaar vanaf 1.649 euro, alleen voor de zakelijke markt.

Surface Pro 7+, die voorheen alleen voor de zakelijke markt beschikbaar was, is vanaf 949 euro nu ook verkrijgbaar voor consumenten. De Surface Pro 7+ is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een klassiek Pro-ontwerp, maar nu uitgerust met de nieuwste processors, een langere batterijduur, een verwijderbare SSD voor gegevensbehoud en LTE.

verkrijgbaar voor consumenten. De Surface Pro 7+ is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een klassiek Pro-ontwerp, maar nu uitgerust met de nieuwste processors, een langere batterijduur, een verwijderbare SSD voor gegevensbehoud en LTE. Vanaf € 439,- heeft deze nieuwe generatie in de Surface Go-productlijn snellere Intel Core-processors, een batterij die de hele dag meegaat en een ingebouwde Microsoft-beveiliging. Het device is geoptimaliseerd voor de digitale pen en touch, en dankzij de multifunctionaliteit van tablet naar laptop is dit device ideaal voor alledaagse taken, huiswerk en spelletjes spelen. De Surface Go 3 (wifi) is vanaf 5 oktober 2021 leverbaar in Nederland. De Surface Go 3 LTE vanaf begin 2022.

