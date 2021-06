Microsoft kondigt Windows 11 aan met Apple-achtige taakbalk

Windows 11 verschijnt eind dit jaar. Microsoft heeft het officieel aangekondigd en liet daarbij beelden zien van de opvolger van Windows 10. Eén van de grootste vernieuwingen is de taakbalkmenu’s die naar het midden verschuiven en de mogelijkheid om Android-apps binnen Windows te gebruiken.

Windows 11

Windows begint door de update meer op Apple’s MacOS te lijken, want de taakbalk draait niet langer om een startknop linksonderin. Hij verschuift meer naar het midden, zoals Apple-gebruikers al jaren gewend zijn van de dock. Wat er op het scherm gebeurt is dat er meer symmetrie ontstaat. Bovendien speelt Teams straks een grotere rol binnen de taakbalk, zodat je snel een bekende kunt chatten of videobellen. Microsoft speelt hiermee in op de enorme toename in het gebruik van Teams door de pandemie. Skype verdwijnt hiermee ook volledig uit Windows: het is nu Teams wat de klok slaat.

Een andere grote aankondiging is dat Android-apps nu kunnen worden gedownload en gebruikt op Windows 11. Dit kan mede dankzij Amazon. Niet dat de Windows Store minder belangrijk wordt, want hierin krijgen ontwikkelaars aanzienlijk meer vrijheid. Zo verwacht Microsoft alleen 15 procent van de inkomsten wanneer de app gebruikmaakt van het betalingssysteem van Microsoft. Wordt er gebruikgemaakt van een eigen betalingssysteem, dan verwacht Microsoft hier geen percentage van.

Dynamische vensters

De vensters worden meer dynamisch dan eerder. Je kunt ze beter onder elkaar positioneren, wat het makkelijker moet maken om te multitasken. Zeker nu we veel thuis zijn gaan werken, hebben we vaak een videoconferentie aan staan naast bijvoorbeeld onze mailbox. Handig als je dat beide op één scherm kunt bekijken. Het is daarnaast een optie om virtuele desktops te maken, waarmee je bijvoorbeeld één digitale desktop gebruikt voor het ene project en één voor het andere project.

Windows 10 verscheen in 2015. Microsoft heeft aangekondigd dat de ondersteuning van Windows 10 stopt op 14 oktober 2025. Windows 11 verschijnt eind dit jaar. Upgraden is gratis, maar dan moet je wel gebruikmaken van een apparaat dat Windows 11 kan draaien. Je kunt dit op de Microsoft-website bekijken.