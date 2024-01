Verslag: Pick-updagen bij Ketelaar Hifi – ‘Ouderwets’ plaatjes draaien

Ik word verwelkomd door Marthijn en Marloes Ketelaar, de huidige eigenaars van de hifi-winkel. Marthijn vertelt mij kort iets over het ontstaan van de zaak. Vader Johan startte 50 jaar geleden met het verkopen van de betere hifi-apparatuur. In 1977 besloot hij om ook zelf luidsprekers te gaan bouwen en startte hij met het merk JK Acoustics. Dit is in de afgelopen decennia fors uitgebreid met de ontwikkeling van onder andere eigen versterkers, phono-voorversterkers en DA-converters. Ook bestond er een cd-speler van JK Acoustics. Zoon Marthijn heeft het stokje in 2017 overgenomen van Johan, maar Johan vervult nog diverse belangrijke rollen binnen de organisatie. Hij is nog geregeld in de winkel te zien en denkt graag mee over nieuwe ontwikkelingen. Het doel van Ketelaar en het eigen merk JK is om mensen blij te laten zijn met mooie, eigen spullen. Zij installeren deze bij de mensen thuis en doen waar mogelijk kleine aanpassingen.

Ketelaar Hifi is de enige distributeur van het merk. Alleen op deze manier kunnen zij, zoals zij het zelf voor ogen hebben, producten afleveren naar wens van de klant en hierbij zelf het contact houden en het vertrouwen overbrengen. Daarbij helpen zij de klant om een mooie combinatie te maken voor een passende hifi-set. Zij hanteren ook een soort ‘inruilsysteem’, waardoor het voor de klant gemakkelijker is om de set op te waarderen.