Android 13 debuteert in eerste ontwikkelaarsversie

Veel mensen wachten nog op Android 12, maar Google kijkt alvast vooruit naar Android 13 met de lancering van de eerste ontwikkelaarsversie. Deze versie van Android bouwt voort op wat de huidige versie aanbiedt.

Android 13 voor ontwikkelaars

Android 12 biedt onder meer dynamische thema’s en iconen aan en Android 13 doet dat ook — maar nu zijn alle appiconen dynamisch. Niet alleen meer die van Google dus. De optie komt als eerste naar Pixel-apparaten, maar Google werkt ondertussen met andere fabrikanten voor een bredere ondersteuning.

Daarnaast zijn er aanpassingen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Een nieuw menu zorgt er bijvoorbeeld voor dat apps alleen toegang hebben tot specifieke foto’s en video’s op je apparaat; niet je complete verzameling, dus. Deze functie moet echter ook naar toestellen met Android 11 en 12 komen.

Onder de motorkap verandert er eveneens veel. Zo kunnen apps op de achtergrond naar wifi-netwerken scannen en daar verbinding mee maken, zonder toegang nodig te hebben tot je locatie. Bovendien kunnen taalinstellingen per app verschillen, waardoor je per app dus een andere taal kunt instellen.

Daarnaast investeert Google meer in Project Mainline, zodat er meer updates voor het systeem via Google Play geleverd kunnen worden. Je bent dan minder afhankelijk van fabrikanten. In februari en maart verschijnen er extra ontwikkelaarsversie van Android 13; de eerste bèta verschijnt in april.