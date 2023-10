Google introduceert Chromebook Plus voor snellere modellen

Het is al zo’n twaalf jaar geleden dat Google de eerste Chromebooks lanceerde. De laptops met besturingssysteem ChromeOS zijn echt ontworpen voor productiviteit. Niet alleen thuis, maar ook op school en op het werk. Er zijn al Chromebooks voor nog geen 200 euro, terwijl er ook modellen te koop zijn die meer dan 1000 euro kosten. Google wil onderscheid tussen alle verschillende modellen gaan maken, zodat je gewone Chromebooks hebt en Chromebook Plus. Dit moet het voor de consument veel makkelijker maken wat je nu precies koopt en de fabrikant kan niet meer sjoemelen met een term als ‘premium’ voor een model met trage hardware.

Onder Chromebook Plus vallen dus de modellen met snellere hardware. Google heeft minimale eisen opgesteld om onder dit label te kunnen vallen. Dit zijn de eisen:

Chipset: Intel Core i3 en sneller of AMD Ryzen 7000 series en sneller

Intel Core i3 en sneller of AMD Ryzen 7000 series en sneller Werkgeheugen: Minimaal 8 GB werkgeheugen

Minimaal 8 GB werkgeheugen Opslaggeheugen: 128 GB opslaggeheugen of meer

128 GB opslaggeheugen of meer Schermresolutie: 1080p (1.920 bij 1.080 pixels) of beter

1080p (1.920 bij 1.080 pixels) of beter Scherm: IPS-scherm of beter

IPS-scherm of beter Webcam: Minimaal 1080p met TNR (Temporal Noise Reduction

Koop je dus een Chromebook Plus, dan weet je dat je met goede hardware te maken hebt dat in ieder geval over bovenstaande minimale systeemvereisten beschikt. Het blijft echter niet alleen bij een label, want de rappe modellen krijgen ook extra mogelijkheden.

Magic Eraser, Creator Tools en meer

Je krijgt met een Chromebook Plus extra mogelijkheden voor productiviteit. Denk aan Magic Eraser binnen Google Photos, speciale Creators Tools, File Sync en verschillende tools met kunstmatige intelligentie die helpen om de productiviteit te verhogen.

Acht nieuwe Chromebook Plus-modellen

Google lanceert vandaag acht nieuwe Chromebooks met het nieuwe Plus-label in samenwerking met Acer, Asus, HP en Lenovo. Het gaat om de volgende modellen: