iOS 15.4 uitgebracht: nieuwe functies en ontgrendelen met mondkapje

De mondkapjes lijken voorlopig zoveel mogelijk achter de rug te zijn in Nederland, behalve in het openbaar vervoer. Maar mochten ze toch nog weer terugkomen, dan kan jij in ieder geval je iPhone ontgrendelen met mondkapje op in iOS 15.4. De gezichtsherkenning kijkt daarbij naar het gedeelte rond de ogen en dat zou voldoende moeten zijn voor een betrouwbare Face ID. Het werkt overigens bij iPhone 12-modellen of nieuwer.

Daarnaast zijn er ook andere nieuwe functies toegevoegd. Te beginnen met de nieuwe anti-stalking veiligheidsmaatregelen voor AirTags. Dit moet voorkomen dat de trackers misbruikt worden. Siri krijgt daarnaast een nieuwe stem. Je kan kiezen om een genderneutrale stem te gebruiken. Ook komen er nieuwe emoji’s, namelijk 37 nieuwe. Hieronder bevinden zich emoji’s als een zwangere man, kidneybonen, een röntgenfoto, wijzende vinger en een handenschuddende emoji.

Veel kleine verbeteringen en nieuwe functies in iOS 15.4

Verder zijn er heel veel kleine verbeteringen en functies toegevoegd. Denk aan notities bij wachtwoorden, het uitschakelen van meldingen bij opdrachten en, best leuk, je iPhone als pinautomaat gebruiken. Helaas werkt deze functie voorlopig alleen nog in de Verenigde Staten. Wel kan je je Europese vaccinatiebewijs toevoegen aan je Apple Wallet. We weten ook al dat de HomePod Mini naar Nederland komt. Met iOS 15.4 wordt er ook Nederlandse stemherkenning toegevoegd, aldus website iCulture.

iPad OS 15.4 is ook uitgebracht. De nieuwe functie Universal Control laat je je iPad eigenlijk als tweede scherm met je Mac gebruiken. Je kunt je muis dus gewoon direct verder bewegen vanaf je Mac naar je iPad. De volledige releasenotes van iOS 15.4 en iPadOS 15.4 lees je op de website van Apple.