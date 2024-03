Optoma UHZ55: nieuwe 4k home cinema laserprojector

Net als zijn voorganger is de UHZ55 een 4K DLP-model met één chip dat gebruik maakt van TI’s 0,47-inch chipset met 4-fase XPR-pixelverschuiving. De laserlichtbron heeft dezelfde lichtopbrengst van 3.000 ANSI-lumen, in dit geval van de DuraCore-laser van het bedrijf, gespecificeerd voor maximaal 30.000 uur in Eco-modus. Dit model heeft ook de Enhanced Gaming Mode, welke een inputvertraging van 16,9 milliseconden biedt voor 4K/60 Hz-signalen en compatibiliteit met 1080p/240 Hz-signalen van gaming-pc’s met een responstijd van slechts 4 ms.

Deze projector zit boordevol de nieuwste technologie en functies, is HDR- en HLG-compatibel, 3x HDMI 2.0-ingangen, stembediening, streaming-apps en een ingebouwde mediaspeler. Lasertechnologie biedt langdurige, uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid met uitgebreide DCI-P3-dekking – perfect voor het opnieuw creëren van de ervaring op een groot scherm thuis.

De Optoma UHZ55 heeft een adviesprijs van 1.999 euro.