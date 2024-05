Streamingtips #19 – Abbott Elementary, Costa!! en The Beatles: Let It Be

The Beatles: Let It Be (Disney+)

Fan van The Beatles? Als je de Britse band graag in vol ornaat wil zien, dan kun je op Disney+ terecht voor the next best thing: de documentaire die dankzij computerkracht is verbeterd en de band nog meer tot leven brengt. We leren in deze docu meer over hoe het voor de Beatles was om een album te maken, zeker in de laatste jaren van de populaire popgroep.