Tof en griezelig tegelijk

Aangezien we inmiddels bij de Pixel 7 aanbeland zijn, weten we al dat dát niet meer het uitgangspunt is van de eigen smartphonelijn van Google. De vraag is nu: is dat erg? Dat is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de hardware. Google gebruikt voor zijn eigen smartphones een eigen processor, namelijk de Tensor G2. Die processor biedt enkele opties aan waar andere smartphones geen toegang tot hebben, maar zijn die genoeg voor gebruikers?

Zo krijg je toegang tot een aantal opvallende camerafuncties. Als de Pixel-lijn ergens om bekendstaat, dan is dat wel de kwaliteit van de foto’s en video’s. Door hardware en software goed met elkaar samen te laten werken, kan Google enkele toffe opties aanbieden, zoals Scherp maken. Reeds gemaakte of nieuwe foto’s gaan door een algoritme dat ervoor zorgt dat foto’s met beweging scherp worden. De resultaten zijn vaak mooi, maar leveren soms ook iets té gladgestreken gezichten op.

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk objecten en mensen uit foto’s te verwijderen, met een paar simpele taps. Zo kun je van een drukke foto waar allerlei mensen op staan, een rustige omgeving maken. Zaken als schaduwen zijn soms nog wel een beetje lastig, waardoor het soms een spookachtig effect oplevert; maar dan nog zijn de resultaten indrukwekkend. Het is bovendien tof om te zien dat we dit allemaal gewoon vanaf onze smartphone kunnen regelen.

In een wereld waarin online aanwezigheid belangrijk is, zijn dit functies waar een groot aantal gebruikers op zit te wachten. Die kunnen nu allerlei trucjes uithalen, zonder dat daar een computer voor aan te pas komt. Maar als je je smartphone voor wat simpelere dingen of gewoonweg geen sociale media gebruikt, dan zijn dit aanvullingen waar je waarschijnlijk minder waarde aan hecht (helemaal wanneer de resultaten soms een beetje griezelig ogen).