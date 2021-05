Google I/O 2021 – Het grote nieuws van Google op een rij

Google is zijn evenement Google I/O 2021 gestart met de aankondiging van diverse nieuwe mogelijkheden die naar bijvoorbeeld Android 12 komen. Onder de noemer Material You volgt er een nieuwe look voor het besturingssysteem.

Het idee is dat je Android 12 meer kunt personaliseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het kiezen van animaties of widgets, maar ook het aanpassen van de kleuren van het systeem. Het mooie is dat de logo’s meekleuren met bijvoorbeeld je achtergrondfoto. Daarnaast is er meer aandacht voor privacy dankzij het privacy dashboard. Dit is een nieuw overzicht waarmee je kunt zien welke app welke data heeft opgevraagd. Ook kun je nu makkelijker de mic en de camera uitzetten. Meer weten? Lees dan ons artikel over de vernieuwingen voor Android 12.

Je smartphone als autosleutel of afstandsbediening

Android 12 komt met de mogelijkheid om te worden gebruikt als autosleutel. Het gaat dan om een digitale autosleutel voor Pixel-telefoons en Samsung Galaxy S21 Plus-telefoons en alleen in combinatie met een specifieke auto (waaronder een BMW of een Ford). Nu is dat nog wat beperkt, maar er is iets dat wel naar meer Android-telefoons komt: de mogelijkheid het apparaat te gebruiken als afstandsbediening. Je kunt dan bijvoorbeeld makkelijker je e-mailadres en wachtwoord invoeren op je smart-tv. Lees hier meer over deze mogelijkheid.

Op je smartwatch geen WearOS maar Wear

Google en Samsung gaan samenwerken om zo met een efficiënter besturingssysteem te komen voor smartwatches. Tizen en WearOS worden dan samengevoegd en daaruit komt dan Wear. Beide bedrijven denken dat hierdoor de batterij van de smartwatch het net iets langer volhoudt. Lees hier meer over deze interessante samenwerking.

Google Photos en kunstmatige intelligentie

Je hoeft niet zelf een gifje of video te maken om toch een bewegende foto te zien. Google maakt gebruik van de context van andere foto’s om op die manier een geanimeerde ‘foto’ voor je te maken. Daarnaast is Google voornemens om de producten waarmee je foto’s kunt maken (zoals een Pixel smartphone) te voorzien van betere technologie waardoor een huidskleur meer tot zijn recht komt.

Tot slot heeft Google ook getoond hoe ver het inmiddels is met kunstmatige intelligentie, komt het met een optie om je huid te controleren op ziektes of problemen en komt het met diverse vernieuwingen voor thuiswerkers, waaronder een verbeterde Google Workspace.