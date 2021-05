Google en Samsung werken samen voor nieuwe versie Wear OS

Samsung en Google hebben beiden een fraai en uitgebreid platform voor slimme horloges en fitnesstrackers. Samsung’s Tizen OS blinkt uit in gezondheidsfuncties en fitnesstracking, terwijl Google’s Wear OS meer ondersteuning biedt voor apps van derden. De samenvoeging van beide platformen moet tot het beste van twee werelden leiden.

Wear OS gaat dus samen met Tizen OS en dat resulteert in eerste instantie in veranderingen op het gebied van design. Zo moet het navigeren tussen recent gebruikte apps eenvoudiger worden door twee keer op de fysieke knop van het horloge te drukken. Door over het scherm te vegen kun je door een selectie van widgets en apps bladeren. Deze carousel met apps en widgets kun je naar eigen smaak aanpassen.

Google geeft ook aan veel van Samsung geleerd te hebben op het gebied van batterijgebruik. Dit moet ervoor zorgen dat Wear OS-horloges langer meegaan op een volle lading. Functies als hartslagtracking en slaaptracking moeten minder van de batterij vragen. Ook moeten Wear OS smartwatches 30 procent sneller zijn in het laden van apps, moeten de animaties vloeiender getoond worden en is het voor ontwikkelaars van apps natuurlijk een groot voordat dat ze één app voor één Android-platform voor smartwatches hoeven te ontwikkelen. De belangrijkste apps voor het platform, waaronder YouTube Music en Spotify worden dit jaar nog voorzien van een grote update.

Onlangs nam Google Fitbit over en die overname is niet vergeten. De belangrijkste functies van Fitbit-devices en het Fitbit-platform komen naar Wear OS, al is het waarschijnlijk deels in de vorm van een Fitbit-app. Nieuwe Fitbit-apparaten zullen op het Wear OS-platform draaien. Dit geldt ook voor nieuwe toestellen die Samsung op de markt brengt. Het Wear OS-platform wordt volgens Google nog verder opengesteld waardoor andere fabrikanten er hun eigen draai aan kunnen geven. Dit maakt het voor merken als Fossil en Montblanc eenvoudiger zich te onderscheiden van de concurrentie.