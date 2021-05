Gebruik je Android-smartphone binnenkort ook als afstandsbediening

Het kan al langere tijd met de iPhone en Apple TV, maar nu doet ook Android mee. Google komt later dit jaar met de mogelijkheid je smartphone te gebruiken als afstandsbediening voor de televisie. Uiteraard geldt dit alleen voor Android-smartphones en -televisies.

Inloggen op je Netflix-account of misschien zelfs e-mail kost altijd veel moeite op een televisie, zeker als je een lange naam hebt. De kans is groot dat je letter voor letter moet opzoeken met de pijltoetsen en dat kost veel tijd, zeker als je een lang e-mailadres of wachtwoord hebt. Om die reden nemen veel mensen een korter wachtwoord, wat uiteraard met beveiligingsrisico’s gepaard gaat.

Je Android-telefoon als afstandsbediening

Hopelijk komt daaraan een einde nu Google een ingebouwde afstandsbediening toevoegt aan Android-telefoons. Het gaat om een tooltje waarmee je je scherm gebruikt om de cursor te verplaatsen, Daaronder zijn knoppen geplaatst waarmee je een pagina teruggaat, naar het homescreen kan of de Google Assistent tevoorschijn haalt. Daaronder vind je volumeknoppen met rechts de aan/uit-knop en het instellingenmenu.

Advertentie

Het is handig dat je je smartphone straks als afstandsbediening kunt gebruiken. Er kan wel eens een glas cola over de afstandsbediening vallen, hij raakt kwijt of de batterijen zijn op. Je smartphone is dan een goed alternatief. Het allerprettigste is echter dat de smartphone veel makkelijker kan typen, waardoor je je e-mailadres binnen een mum van tijd hebt ingevoerd, in plaats van dat iedereen toekijkt hoe je lettertje voor lettertje opzoekt. Dankzij de toevoeging van de Google Assistent is het ook mogelijk om te praten tegen je televisie wanneer je een titel wil zoeken of het volume harder of zachter wil zetten.

Gooi je afstandsbediening nog niet weg: Google rolt deze optie later dit jaar uit. Het werkt bovendien alleen met Android TV OS en Google TV.