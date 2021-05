Google I/O: Android 12 met Material You en privacy dashboard

Material You

De presentatie over de nieuwste versie van het besturingssysteem begon met de functie ‘Material You’. Deze mogelijkheid stelt je nog veel meer in staat om je eigen stempel te drukken op het besturingssysteem. In feite is het een mogelijkheid om het thema op vele vlakken aan te passen, zoals kleur, widgets en animaties. Android 12 kan het thuisscherm aanpassen aan de hand van de kleuren van je achtergrond. Zo kan de kleuren van een foto van je kinderen ook de pictogrammen, de klok en andere aanpassingen doen zodat het veel beter op elkaar aansluit. Een interface maken moet heel eenvoudig worden. Zo heeft iedereen straks een eigen gepersonaliseerde interface met Android 12. Deze aanpassing gaat echter verder dan het thuisscherm. Het kan toegepast worden langs de gehele reeks aan Google-producten. Van Android 12 tot Google-apps. En zelfs tot de kleuren van de stoffen van de slimme speakers van het merk.

Google Pay en Home Control

In het menu voor snelle instellingen (omlaag swipen vanaf je thuisscherm) komen er twee nieuwe knoppen. Zo kun je hier straks Google Pay vinden en een nieuwe knop voor bediening van je smarthome.

Privacy dashboard in Android 12

Welke data is er opgevraagd door welke app? Via het nieuwe privacy dashboard kun je dat straks direct bekijken. Daar bovenop kun je nu nog sneller de microfoon en camera uitschakelen via het menu voor snelle instellingen. Zo kun je de toegang van bepaalde apps tot de microfoon en camera met een druk op de knop uitschakelen. En via het privacy dashboard heb je meer controle over wat er met je data gebeurd.

Connectie Chromebook en Android

Er komt een bredere integratie tussen ChromeOS en Android 12. Zo kun je je ChromeBook ontgrendelen met je smartphone, data uitwisselen, foto’s oversturen, een video vanaf je telefoon naar Chromebook sturen etc. ChromeOS en Android worden meer met elkaar verweven, zodat beide producten beter samen kunnen werken.

Android 12 CarKey

Samen met Samsung werkt Google aan een manier om je auto straks van het slot te halen met je smartphone. De functie heet CarKey en is straks beschikbaar voor de Pixel-telefoons van Google en de nieuwe Samsung Galaxy S21 Plus en Ultra. Samsung sprak ook al over deze mogelijkheid in de aankondiging van de Galaxy S21-serie. Het werkt met nfc en ultrawideband. Voorlopig moet je het met een beperkt aanbod aan auto’s doen, waaronder auto’s van Ford en BMW.

Tot slot kondigde Google aan dat de Android 12 beta 1 is vanaf vandaag beschikbaar is voor een selecte groep smartphones.