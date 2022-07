Binnenkort kun je in WhatsApp verbergen dat je online bent

Het verbergen van je online status moet in een toekomstige update naar de berichtendienst komen voor Android, iOS en de desktop-app voor laptop en pc, zo laat website wabetainfo.com weten. Men spreekt over een ‘stealth-modus’, waarbij je WhatsApp gewoon kunt gebruiken zonder dat iemand kan zien dat je actief bent. Je kunt dus gewoon rustig met persoon A praten, terwijl persoon B niet kan zien dat jij online bent. Als je dus geen zin hebt om op een bepaald bericht te reageren, dan hoef je de berichtendienst na de toekomstige update niet helemaal meer te negeren uit angst om ‘gezien’ te worden.

De berichtendienst heeft op dit moment een mogelijkheid om te verbergen wanneer je voor het laatst actief was, maar dat is iets anders dan zien wanneer je online bent. Je ziet dan onder de naam van een contactpersoon dat deze nu online is. Veel gebruikers vragen al jaren om een mogelijkheid om dit af te schermen en WhatsApp lijkt te luisteren naar de vragen van de gebruikers. De nieuwe functie is op dit moment in ontwikkeling en moet later dit jaar verschijnen. Een exacte datum is nog niet bekend en waarschijnlijk komt de nieuwe functie eerst nog naar een bèta-versie toe voordat het in de publieke versie beschikbaar is.

Veel updates omtrent WhatsApp de laatste tijd

WhatsApp is erg actief met updates de laatste tijd, zoals de mogelijkheid om stilletjes een groep te verlaten, emoji-reacties, grotere groepen en het versturen van grote bestanden.