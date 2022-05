WhatsApp heeft nu emoji-reacties en laat je grote bestanden versturen

De nieuwe emoji-reacties werden vorige maand al aangekondigd, maar zijn nu daadwerkelijk gelanceerd. Dit is met name handig voor groepsgesprekken. In plaats van dat iedereen een emoji onder elkaar plaatst en het hele gesprek onoverzichtelijk wordt, kun je nu bij een reactie direct reageren met een emoji.

In een blogpost heeft WhatsApp de nieuwe functie verduidelijkt. De emoji-reacties zijn een manier om groepsgesprekken minder overweldigend te maken. De berichtendienst zegt te blijven werken aan deze functie, dus mogelijk vinden er nog een aantal veranderingen plaats. Naast de emoji-reacties kun je nu ook grotere bestanden versturen met de nieuwste update.

WhatsApp heeft de lat voor het versturen van bestanden hoger gelegd. Je kunt nu tot wel 2 GB per keer versturen en dat is volgens de berichtendienst volkomen veilig dankzij end-to-end versleuteling. De limiet is hierdoor flink hoger geworden, want deze lag op 100 MB. Volgens de berichtendienst is dit met name een uitkomst voor kleine ondernemingen of scholen in combinatie met groepschats.

Binnenkort ook grotere groepen

Beide nieuwe functies rollen op dit moment in de huidige nieuwe update uit. Op dit moment wordt er ook geleidelijk een andere nieuwe functie uitgerold. Groepschats kunnen namelijk groter worden. Je hebt straks de mogelijkheid om tot 512 personen aan een groep toe te voegen.