Privacy op WhatsApp beschermen? Deze tips helpen!

WhatsApp is een fantastische app waarmee je in contact blijft met je vrienden, familie, kennissen en ja, soms ook collega’s. De kans is groot dat je alleen mensen spreekt die je kent op het platform. Maar het kan zijn dat zich een situatie voordoet dat een onbekend persoon contact met je opneemt, of dat je door iemand lastig gevallen wordt. In die gevallen is het verstandig om eens de privacy-opties van de communicatiedienst door te nemen. Met deze vijf tips helpen we je in elk geval op weg.

Online status aanpassen

Binnen de instellingen van WhatsApp kun je bijvoorbeeld aanpassen wie kan zien wanneer je online bent of was. Voor deze mogelijkheden ga je naar Instellingen > Privacy > Laatst gezien en online. Daar staan dan een aantal mogelijkheden. Je kunt namelijk aanpassen wie die informatie mag zien: iedereen, je contacten of niemand. Je kunt ook uitzonderingen maken, via Mijn contacten, behalve…. Daarmee ben je in staat specifieke mensen uit te sluiten.