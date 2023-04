Verdwijnende chatberichten hebben gezorgd voor een nieuwe privacylaag in berichtendienst WhatsApp. Verzenders kunnen zelf aangeven hoe lang een bericht, afbeelding of spraaknotitie getoond mag worden. Daarna verdwijnen ze volledig en kan niemand er meer bij. Volgens WhatsApp zorgde dit er soms voor dat ook belangrijke informatie die je wilt bewaren soms verdween. In een persbericht kondigt WhatsApp de nieuwe functie Keep in Chat aan om dit tegen te gaan.

Keep in Chat zorgt ervoor dat je berichten die je later nog nodig hebt kunt behouden. De afzender bepaalt echter. Die mag bepalen of het verzonden bericht eventueel door de andere chatdeelnemers bewaard mag worden. Hierdoor gaan belangrijke berichten niet verloren en zal de verzender toch volledige controle kunnen behouden.

Afzender geeft toestemming (of niet)

Wanneer een deelnemer het chatbericht wil bewaren krijgt de afzender een bericht om hier al dan niet toestemming voor te geven. Opgeslagen berichten krijgen een bladwijzerpictogram en kun je terugvinden in de map Bewaarde berichten.