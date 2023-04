Gebruik vanaf nu één WhatsApp-account op meerdere telefoons

WhatsApp is inmiddels niet meer weg te denken van je smartphone. De afgelopen jaren voegt de berichtendienst continue nieuwe functies toe. Al enkele jaren geleden werd er gesproken over het gebruik van je account op meerdere apparaten. Dat werd tot op heden gedeeltelijk uitgerold. Zo kun je je WhatsApp-account al gebruiken op pc of laptop met de desktop-app van de berichtendienst. Tot op heden was het echter nog altijd niet mogelijk om je account op meerdere telefoons te gebruiken. Tot nu toe dan, want vanaf nu is de optie beschikbaar om hetzelfde WhatsApp-account te gebruiken op meerdere telefoons.

Koppel je WhatsApp-account aan vier apparaten

In een blogbericht heeft de berichtendienst het nieuws bekendgemaakt. Je kunt nu je smartphone als één van de vier apparaten koppelen aan je account, net zoals je bijvoorbeeld doet met je tablet of laptop. Elke gekoppelde telefoon heeft een opzichzelfstaande verbinding met WhatsApp, zodat berichten, media en oproepen altijd end-to-end versleuteld zijn. Als het hoofdapparaat langere tijd niet actief is, dan zul je automatisch afgemeld worden bij alle verbonden apparaten.

Dit betekent vanaf nu dat je bijvoorbeeld op je privé-telefoon en je zakelijke telefoon hetzelfde WhatsApp-account kunt gebruiken. Je kunt een chat zo weer oppikken op een ander apparaat. De update wordt vanaf nu wereldwijd uitgerold. Het kan dus nog eventjes duren voordat het beschikbaar is op jouw smartphone.

Koppelen wordt makkelijker

WhatsApp laat daarnaast weten dat het binnenkort ook makkelijker wordt om aanvullende apparaten te koppelen. Middels je telefoonnummer kun je een eenmalige code krijgen via WhatsApp Web om al je apparaten te koppelen. Zo hoef je dit niet meer te doen met een QR-code, wat op dit moment nog dé manier is om al je apparaten te koppelen.