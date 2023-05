WhatsApp werkt aan een functie om het scherm te delen

Via het Google Play Beta Program heeft berichtendienst WhatsApp versie 2.23.11.19 uitgebracht, zo weet WaBetaInfo. De functie is beschikbaar voor bèta-testers die met de nieuwste WhatsApp-functies aan de slag kunnen. Nieuw in deze update zijn tabbladen in de navigatiebalk onderaan en een functie om het scherm te delen.

Tijdens het videobellen heb je straks de optie om het scherm te delen. Handig voor als je iets wil laten zien, maar het opent ook de deuren voor bijvoorbeeld een presentatie. Tijdens het videobellen heb je straks een extra optie onderaan het scherm om jouw smartphonescherm te delen met je gesprekspartners. Hoe het precies werkt is nog onduidelijk. Kan het enkel 1-op-1 of ook in grote groepen? Dat zullen we af moeten wachten. Wel lijkt duidelijk dat de functie voor het schermdelen niet beschikbaar is voor Android-telefoons met een oude versie van het Android-besturingssysteem. Uiteraard moeten alle gesprekspartners straks wel over de nieuwste versie van WhatsApp beschikken.

Schermdelen nog niet publiekelijk beschikbaar

De functie wordt op dit moment getest door een select aantal gebruikers en zal binnenkort op grotere schaal getest worden. Blijkt de test succesvol, dan komt de functie voor het scherm delen ook naar de publieke versie van de berichtendienst en kan iedereen met de functie aan de slag.

Advertentie

Lees meer over WhatsApp.