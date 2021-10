Oppo lanceert ColorOS 12 op basis van Android 12

Beoordeling Oppo Find X3 Pro

De Oppo Find X3 Pro kunnen we iedereen aanraden. Het scherm is top, de beide primaire camera's zijn fantastisch, de microscoopcamera meer dan een gimmick en de snelle hardware zorgt voor krachtige prestaties. Toch zijn er enkele minpunten te noemen. Deze zijn waarschijnlijk niet voor iedereen van evenveel waarde, maar wel belangrijk om te benoemen. Het design is een kwestie van smaak, maar de voorganger wist hier beter te overtuigen. Daarnaast mist de periscoopcamera van de voorganger en daardoor zijn de zoommogelijkheden op dit toestel beperkter. Oppo ondersteunt het toestel sowieso met twee grote updates en twee jaar aan beveiligingsupdates, maar daarna blijft het wat vaag. Ten derde de prijs. Voor 1.149 euro krijg je een toptoestel in handen, maar je moet wel een flinke portemonnee hebben. Daar krijg je echter wel één van de beste smartphones van dit moment voor terug.